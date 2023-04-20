В разведке указали, что именно ее посещал Путин. К тому же РФ использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование.

Кремль впервые оговорился о том, что в Украине воюет новая "Днепрская группа войск". На это обратили внимание аналитики британской разведки.

Там отметили, что 18 апреля Кремль опубликовал пресс-релиз о визите президента РФ Владимира Путина на оккупированный юг Украины и в нем говорится, что Путин посетил "Днепрскую группу войск".

"Это одно из первых упоминаний о существовании Днепрской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование", - пояснили в британской разведке.

Видео дня

Аналитики разведки напомнили, что в начале вторжения в Украину российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.

"Существование явно новой ДГВ предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь", - допустили в британской разведке.

Аналитики предположили, что задача ДГВ будет заключаться в защите южного сектора оккупированных украинских территорий, и "особенно юго-западный фланг, который в настоящее время отмечен рекой Днепр".

Война в Украине: новости

Российские оккупанты ценой больших потерь продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Так, Генштаб ВСУ обновил данные о общих боевых потерях россиян на войне против Украины. частности, с 24 февраля 2022 оккупанты потеряли около 184420 солдат, 670 оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Кроме того, российские оккупанты проводили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Об этом говорится в новом обзоре Института изучения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: