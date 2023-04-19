Сегодня Силы обороны отразили на востоке страны более 40 атак россиян - оккупанты напрасно концентрируют усилия на Бахмуте и Марьинке.

За сутки Силы обороны Украины отбили на востоке страны более 40 атак врага, продолжаются бои за Бахмут и Марьинку. Также ВСУ сегодня нанесли мощные удары по позициям россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации на фронте.

Отмечается, что противник, ценой больших потерь, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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В частности, на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населенного пункта Кременная.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут", - отмечается в сообщении.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действий в районе Угледара.

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Как отмечается, РФ продолжает игнорировать международное гуманитарное право, наносит удары, осуществляет обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

"В течение суток противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БПЛА типа "Шахед-136". 10 из них были уничтожены нашими защитниками. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

В Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Новости с фронта - последние события

Напомним, что после новостей о том, что за последние сутки Вооруженные Силы Украины отправили шквариться в ад еще 620 солдат РФ, произошло еще несколько знаковых событий на украинском фронте.

В частности, отличились украинские морпехи - ребята за сутки уничтожили 24 российских оккупантов.

А уже под вечер стало известно, что воинам Сил специальных операций удалось взять в плен "вагнеровца". Враг на коленях рассказал, что на данный момент отряды ЧВК гонят на бойню в Украине одной мотивацией - угрозой расстрела.

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