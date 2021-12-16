С момента оккупации отдельных украинских территорий Москва отрицает факт ведения войны, называя себя "третьей стороной".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на текст решения суда Ростова-на-Дону, которым фактически признано присутствие оккупационных сил России на территории оккупированных территорий Донбасса.

Об этом он заявил 16 декабря журналистам, цитирует Газета.ру.

Спикер Путина, в частности, отрицал решение судей, назвав его ошибочным.

"Видимо, речь идет об ошибке тех, кто писал текст. Поэтому это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории "самопровозглашенных республик" не было и нет", – ответил он.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе тренируются приводит войска в боевую готовность - разведкаКировский суд Ростова фактически признал пребывание российских оккупационных войск в ОРДЛО в тексте решения о коррупции.

Указывается, что фигурант дела едва не сорвал поставки продуктов российским солдатам, находившимся на "боевом дежурстве" в "ЛДНР". Документ попал в открытый реестр.

Журналист Андрей Цаплиенко, который и придал огласке истории, предположил, что приговор "могут подтереть", а судью – уволить. Ведь с момента оккупации отдельных украинских территорий Москва отрицает этот факт, называя себя "третьей стороной".

На вопросы СМИ о российской армии на Донбассе российский президент РФ Владимир Путин всегда отвечал одинаково: "Их там нет".

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Автор: Яна Ставская