В частности, происходят отстранения от должностей и аресты командующих, которые руководили армией РФ в войне против Украины.

Кремль ищет виновных в военных поражениях в Украине и наказывает командиров своих же российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

В частности, за поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск.

"За время российско-украинской войны никаких стратегических задач, которые были пафосно объявлены Путиным в речи 23 февраля, российским оккупационным войскам выполнить не удалось. "Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества", - отмечается в сообщении.

В связи с этим сказано, что для того, чтобы "уменьшить для себя последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевская власть пытается обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений".

"Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в "лучших сталинских традициях", - отмечается в сообщении.

В частности, за "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

Кроме того, за беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, руководивший Шестой армией вооруженных сил РФ.

Также по этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. Так, "вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач смещен с поста командующего 22 армейского корпуса южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

К тому же, отстранили от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и в дальнейшем продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", - сообщили в разведке.

Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что заявление Кремля о "территориальных спорах" по поводу Крыма свидетельствует о том, что они морально готовят население к сдаче полуострова.

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