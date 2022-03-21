Он подчеркнул, что никто не имеет права уничтожать народы и кромсать Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Германии и всю Европу не спонсировать военную машину России.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Немцы, вы имеете силу. Европа имеет силу. Мощнее любых ракет, мощнее любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на эту войну. Поэтому пусть будет мир и как можно быстрее. И вы это можете. Вы должны защищаться", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что никто не имеет права уничтожать народы и кромсать Европу.

"Мы предупреждали ваших политиков, что это опасно, когда в Москве решают, есть ли у вас газ, и сколько он стоит. Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война. И когда российские ракеты ударили в 20 километрах от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по нашей атомной станции, тогда всем стало наконец ясно, что надо послушать Украину", - сказал президент.

Тогда же, добавил он, все поняли, что Украину нужно поддерживать, "ведь от этого зависит и ваша жизнь".

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов. Оказывайте давление, чтобы Россия ушла из Украины. И я верю, я знаю, что мир возможен. Но вы должны действовать, чтобы к миру прийти. Каждый в Германии, каждый в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Израиля.