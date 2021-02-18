Кравчук заявил, что Россия ведет против Украины настоящую войну.

Глава украинской делегации на минских переговорах ТКГ Леонид Кравчук заявил о необходимости называть вещи своими именами, говоря о ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Украина, по его словам, должна действовать активно и системно, не идя на уступки.

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"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", - сказал Кравчук.

Накануне Кравчук предупредил представителей РФ, что украинская сторона будет продолжать консультации, только если они будут иметь действенный практический смысл.

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Автор: Юрий Годован