По данным властей Краснодарского края РФ, на резервуар упали обломки БПЛА.

В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край РФ возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

В частности, там загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности... Пожар локализован, предварительно - пострадавших нет", - сообщил он в телеграме.

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По данным российских делеграм-каналов, атакован был нефтеперерабатывающий завод ООО "Албашнефть", пожар к утру еще не потушили.

Это единственное НПЗ в станице Новоминска Краснодарского края. Сейчас его проектная мощность позволяет довести объем переработки до 320 тыс. тонн углеводородного сырья в год.

Удары по российским НПЗ

С некоторых пор украинские защитники активно начали бить по российским НПЗ и другив объяктам. Так, беспилотники под утро 31 января атаковали нефтеперерабатывающий завод, теплоэлектростанцию и нефтебазу в Волгограде. Местные сообщали о пожаре в том районе.

Примечательно, что в 2024 году украинские дроны как минимум трижды атаковали этот НПЗ.

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