Этот аэродром россияне используют для обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае РФ, который враг использует для пусков беспилотников типа Shahed по территории Украины.

О поражении аэродрома российских оккупантов сообщил Генштаб ВСУ в соцсети. "Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 6 февраля поразили аэродром "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ", - заявили в Генштабе.

Отмечается, что это объект оперативного базирования авиационных средств. Он используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа Shahed по территории Украины, а также для обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

"Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины и терроре гражданского населения, будут продолжаться.

Атаки на объекты на территории РФ

В ночь на 5 февраля украинские дроны также прилетали в Краснодарский край России. Их целью был нефтеперерабатывающий завод. В результате прилета на объекте возник пожар.

В то же время этой ночью дроны атаковали город Приморско-Ахтарск, где расположен военный аэродром. Местные жители Краснодарского края и российские телеграмм-каналы сообщили о пожаре в районе аэропорта. Местные сообщали, что слышали пролет по меньшей мере трех беспилотников.

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