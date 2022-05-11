По словам Олега Жданова, с потоплением крейсера "Москва" у РФ не стало серьезного прикрытия от нападения с воздуха.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Украине важно защитить от России остров Змеиный.

Свое мнение по этому поводу он высказал в комментарии для издания "Настоящее время".

"Мы ведем бои, но мы ведем бесконтактные бои. Дистанционно пытаемся огневым воздействием защитить этот остров. Он действительно является ключом", – заявил Жданов.

"С потоплением крейсера "Москва" у Черноморского флота России нет такого серьезного прикрытия от воздушного нападения с нашей стороны. И они пытаются поставить системы ПВО дальнего радиуса действия на острове Змеиный и тем самым контролировать проход в порты и воздушное пространство над Бессарабией, что может дать возможность российским войскам попытаться высадить десант в Бессарабии, чтобы пробиться в Приднестровье и там усилить гарнизон, – добавил эксперт. – Вот какова важность острова Змеиный: не дать закрыть небо над юго-западом Украины".

Напомним, по данным украинской военной разведки, Россия хочет закрепиться на острове Змеиный, чтобы доминировать в части Черного моря.

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