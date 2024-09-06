Заявляется, что дрон уже прошел испытание на полигоне.

В России заявили, что создали новый БПЛА "Буря-20", который предназначен для запуска FPV-дронов, пишет Defence Express.

Отмечается, что о разработке заявил представитель компании НПК "Беркут", базирующейся в республике Бурятия. Заявляется, что дрон уже прошел испытание на полигоне, и якобы уже стартовало мелкосерийное производство для проведения дальнейших тестирований.

"Фактически, речь идет о некой "матке" для FPV-дронов, в то же время сколько именно единиц может быть "на борту" не раскрывается. Идея состоит в том, что камера "матки" с помощью машинного зрения обнаруживает цель и передает информацию оператору, уже принимающему решение об атаке. Затем FPV-дрон может "подхватить" цель и атаковать ее после пуска с "матки"", - говорится в публикации. Видео дня

В РФ утверждают, что FPV-дрон во время сброса со значительной высоты может работать как "баражирующий боеприпас", а от "матки" дрон якобы может удаляться на расстояние в 15 километров.

"Что касается других тактико-технических характеристик "Бури-20", то отмечается, что дальность связи может достигать 70 км от наземного пункта управления. Взлетная масса - 50 кг, масса полезной нагрузки - 15 кг, высота полета - 3000 м, основная камера может эффективно работать с 2000 м", - передает Defence Express.

Напомним, ранее сообщалось, что российская компания "Кронштадт" заявила о создании большого реактивного ударного беспилотника "Гром". Предполагается, что он сможет применять тяжелые авиационные ракеты, такие как противорадиолокационные Х-31. Максимальный показатель боевой нагрузки беспилотника якобы составляет 2 тысячи килограммов.

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