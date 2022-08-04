Александр Коваленко уверен, что украинские бойцы сосредоточатся на точечных ударах.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил вероятность большого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире 24 канала.

Он считает, что большое контрнаступление на всех фронтах на данный момент невозможно. Скорее всего, атака ВСУ будет вестись на отдельных направлениях, как это сейчас происходит на юге.

"Большого контрнаступления ВСУ как такового не будет", – заявил Коваленко.

По мнению эксперта, ситуация на фронте постоянно меняется, и Генштаб ВСУ должен регулярно пересматривать сценарии своих действий.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия перебрасывает большое количество войск на юг из-за контрнаступления ВСУ. Речь идет о тактических группах ВДВ, которые были размещены на оккупированном Донбассе.

"Они увеличивают численность своих войск, готовятся к нашему контрнаступлению и, возможно, готовятся начать собственное наступление. Юг для них ключевой, прежде всего из-за Крыма. Сейчас российская армия пытается укрепить свои позиции в оккупированных районах юга нашей страны, повышая активность на соответствующих направлениях", – отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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