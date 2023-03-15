По данным Данилова, информация о срыве контрнаступления из-за потерь на фронте не соответствует действительности.

В СНБО прокомментировали информацию, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте, которую накануне обнародовало издание The Washington Post.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эта информация не соответствует действительности. Об этом он заявил в эфире информационного марафона.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет передряга. Все это не соответствует действительности. Сегодня начинается новый этап, и я бы очень хотел, чтобы его не поддерживали наши СМИ. То, что они рассказывают - действительности не соответствует", - заявил Данилов.

Он добавил, что ситуация и очень сложная, ведь Украина уже год ведет войну "против большой по размеру страны, но не по разуму".

"Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности, не совсем приятная вещь. Обратите внимание, что фамилий нет - у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру", - резюмировал секретарь СНБО.

Контрнаступление ВСУ - что известно

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ВСУ могут начать контрнаступление против РФ уже в течение двух месяцев, когда получит больше оружия.

О необходимости подготовки к контрнаступлению подчеркивает и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. "Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", - сказал он.

По словам министра обороны Украины Резникова, оккупанты уже готовятся к обороне перед наступлением ВСУ. В частности, они роют окопы, готовят фортификационные укрепления, в частности во временно оккупированном Крыму.

Эксперты же прогнозируют, что первые фазы контрнаступления ВСУ можно ожидать в ближайшие дни.

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