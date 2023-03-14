В частности, они готовят фортификационные укрепления во временно оккупированном Крыму.

Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник, 14 марта, заявил, что российские захватчики уже готовятся к обороне перед будущим контрнаступлением ВСУ.

"Россияне уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне", - заявил Резников во время брифинга.

По его словам, россияне роют окопы, готовят фортификационные укрепления, в частности во временно оккупированном Крыму. Министр считает это добрым знаком, который показывает, что оккупанты уже проиграли.

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"Если они в своей специальной операции уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", — пояснил глава Минобороны.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский недавно сообщил заявил, что контрнаступление украинских защитников уже "не за горами".

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, контрнаступление против армии РФ может начаться в течение двух месяцев. Для этого Украина должна получить больше оружия.

Он заявлял, что в Бахмуте ВСУ уничтожили основную боеспособную группировку россиян. Это позволило защитникам подготовиться к контрнаступлению.

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