Наземная фаза начнется только тогда, когда будут созданы определенные условия.

Первые фазы контрнаступления Вооруженных сил Украины можно будет ожидать в ближайшие одну-две недели. Они будут проведены с использованием высокоточного оружия.

Об этом заявил военный эксперт в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо". Для начала наземной фазы операции надо будет дождаться создания определенных условий.

"Первые фазы контрнаступательной операции можно будет ожидать в ближайшие дни, в ближайшие одну-две недели. Эти фазы будут не наземные, они будут с использованием высокоточного оружия. Сейчас мы ждем более дальнобойное оружие, потому что россияне пытаются держать свои элементы командной структуры управления, склады с боеприпасами дальше, чем 80 км от линии фронта, избегая ударов HIMARS", - пояснил Самусь.

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По мнению эксперта, если Украина получит ракеты GLSDB для HIMARS, которые имеют дальность 150 км, это кардинально изменит ситуацию. Это позволило бы украинским защитниками уничтожать командные пункты, склады с боеприпасами, любые системы управления разведки, скопления личного состава врага.

"150 км - это вся линия фронта, за исключением Крыма. Первая фаза заняла бы определенное время и позволила завершить формирование подразделений ВСУ. Кроме того, изменилась бы погода. Этот высокоточный элемент операции может выполняться еще до того, как будут созданы условия комплектования и готовности частей ВСУ западным оружием. Наземная фаза будет проводиться тогда, когда будут созданы определенные условия", - подытожил он.

Когда начнется контрнаступление ВСУ

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ уже "не за горами".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил что ВСУ могут начать ожидаемое контрнаступление против армии РФ уже в течение двух месяцев.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует, что до середины апреля 2023 года на фронте продлится определенная оперативная пауза.

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