Они базировались на станции переливания крови.

В Каховке Херсонской области попали по большому скоплению российских оккупантов.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в социальной сети Facebook.

"В Каховке прилет по большому скоплению оккупантов, которые базировались на станции переливания крови. Местные говорят, что очень хорошо разлетались", - отметил он.

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Контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести захватнические войска с правого берега Херсонщины.

Генерал Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин объявил, что они покидают правый берег Херсонской области.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за сутки украинская армия взяла под контроль 12 населенных пунктов Херсонщины.

Также в социальных сетях появилось видео, на котором украинские военнослужащие сообщают об освобождении Снигиревки. В Генеральном штабе пока эту информацию не подтвердили.

В американском Институте изучения войны считают, что сейчас российские захватнические войска сосредоточены на организованном выводе своих сил через Днепр и задержке Вооруженных Сил Украины.

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