Аналитики отметили, что российское отступление вряд ли является ловушкой, которая имеет целью заманить украинские войска в бои под Херсоном.

Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить украинское контрнаступление.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). "Украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить за Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, вероятно, увенчалась успехом", - говорится в свежем отчете ISW.

В течение предыдущих месяцев, украинские войска проводили целенаправленную и хорошо продуманную кампанию по нанесению ударов по местам сосредоточения живой силы оккупантов, военных объектах и узлах логистики по всей Херсонской области, чтобы сделать дальнейшее содержание российских позиций на западном берегу невозможным без необходимости проведения масштабных и дорогостоящих наземных маневров для освобождения территории.

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ISW отмечает, что при этом российские СМИ называют вывод войск РФ естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российской группировке на западном берегу ее основных артерий поставки, что постепенно уменьшило ее общую силу и возможности.

Аналитики отметили, что российское отступление вряд ли является ловушкой, целью которой является заманить украинские войска в бои под Херсоном, как предполагали некоторые украинские и западные эксперты.

Аналитики подчеркнули, что наблюдали много признаков того, что российские войска, военные и экономические активы, а также оккупационные элементы неуклонно отходят с западного берега Днепра, а российские официальные лица ожидают и готовятся к отходу образом, несовместимый с кампанией обмана и заманивания в ловушку украинских войск.

"Российское командование, безусловно, попытается замедлить продвижение украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне - но эти бои будут лишь средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", - считают в ISW.

Ситуация в Херсонской области

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей области не разглашать информацию о действиях ВСУ.

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