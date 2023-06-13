Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции, во время наступления ВСУ сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами.

Украинские военные в течение прошлой продвинулись на 250 метров на Бахмутском, 200 метров на Торецком и до одного километра на Бердянском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"В ходе ведения наступательной операции наши войска в течение минувших суток продвинулись на: Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, Торецком направлении - на 200 м, Бердянском направлении от 0,5 до 1 км, площадь территории взятой под контроль составила до 3 кв. км", - заявила она.

В то же время, по словам Маляр, враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции, активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь.

Замминистра проинформировала, что наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые совмещены с противотанковыми рвами.

"Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе. Сейчас продолжаются бои в районах: Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении; Мариинка; Ягодное на Бахмутском; Веселое на Лиманском", - отметила Маляр.

Контрнаступление ВСУ - главное

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало украинского контрнаступления. Он подчеркнул, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, но отказался сказать, на какой они стадии.

Вчера, 12 июня, в Минобороны сообщили, что за неделю украинские военнослужащие освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом операционных районах.

Сегодня, 13 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что в ходе ведения наступательной операции силы обороны в течение минувших суток на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров.

Вас также могут заинтересовать новости: