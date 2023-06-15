13 "Шахедов", предварительно, удалось перехватить над Одесской областью, уточнил представитель военной администрации Сергей Братчук.

Российские оккупанты в ночь на 15 июня 2023 года снова нанесли массированный комбинированный удар дронами и крылатыми ракетами по украинским городам.

Как сообщают Воздушные силы, всего за эту ночь силами ПВО были уничтожены 22 вражеские цели, из них - крылатая ракета воздушного базирования Х-101/Х-555 и все 20 "Шахедов". Также среди сбитых целей есть БПЛА "Орлан".

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95МС осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

В свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточняет, что 13 "Шахедов" удалось перехватить над Одесской областью.

Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.

ОБНОВЛЕНО 7:05. По уточненной информации Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 7 иранских ударных дронов типа "Shahed".

Во время атаки уничтожены 9 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и шесть иранских ударных дронов "Shahed".

Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 38 авиационных ударов, также совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока.

Удары по Украине - последние новости

Накануне россияне ударили по Одессе. Атака была осуществлена ракетоносителем, который находится в Черном море. В результате удара в городе много разрушений. Взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, заведения питания, автомобили и магазины в центре города. Здесь шесть человек получили ранения.

Кроме того, вражеская ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушение в 1 тыс. кв. м и пожар на площади 400 кв. м. В результате, трое сотрудников склада погибли на месте, семь ранены.

Такими ударами по Одессе Россия пытается разрушать логистику, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Война новости - актуальное

В течение предыдущих суток украинские силы продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и 14 июня добились успехов. Бои продолжались в западной части Донецкой области, особенно в районе Макаровки, и в западной части Запорожской области к югу от Орехова.

За последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километров.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

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