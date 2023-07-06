Среди них "птички" украинского производства "Лелека" и "Кажан", а также сотни Mavic и Matrice.

Проект "Армия дронов" отправляет более 600 беспилотников на передовую для украинского контрнаступления.

"Передали на фронт еще 600+ беспилотников от "Армии дронов" для контрнаступления. Среди них "птички" украинского производства - "Лелека" и "Кажан". А также сотни Mavic и Matrice", - сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram.

Отмечается, что на передовую отправляется 606 беспилотников: 150 коптеров Mavic 3Е; 423 коптера Matrice; 5 комплексов "Лелека" (в одном комплексе - 3 БПЛА); 18 коптеров "Кажан".

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В Минцифры объяснили, что беспилотники Mavic помогают обнаружить технику и перемещения оккупантов, не попав под прицел. Matrice находят наиболее замаскированные позиции россиян. "Лелека" - это разведывательный дрон, который может работать в тылу врага, а "Кажан" - ударный коптер, который трудно сбить, поскольку он разгоняется до 120 километров в час.

"Вместе с Госспецсвязью продолжаем обеспечивать дронами все направления фронта, чтобы сохранять жизнь наших героев и приближать победу. Дальше - больше", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 20 июня, стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о отмена НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов. Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА на время военного положения.

Кроме этого, госконцерн "Укроборонпром" сообщил об успешном применение беспилотника украинского производства с дальностью поражения 1000 километров - этого хватит, чтобы дотянуться до Москвы. Напомним, что в декабре "Укроборонпром" начал финальную стадию испытаний нового БПЛА дальностью 1000 км.

Также 20 июня стало известно, что украинские военные в рамках проекта "Армия дронов" за два дня уничтожили российской техники на миллионы долларов. Среди пораженной техники оккупантов - танк, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" и командно-штабная машина "Кушетка-Б".