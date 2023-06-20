Среди пораженной техники оккупантов - танк, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" и командно-штабная машина "Кушетка-Б".

Украинские военные в рамках проекта "Армия дронов" за два дня уничтожили российской техники на миллионы долларов.

Как сообщил вице-премьер Михаил Федоров, на видео результат работы роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОМБр дронами-камикадзе на Луганщине.

По его словам, среди пораженной техники оккупантов, в частности танк, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" и командно-штабная машина "Кушетка-Б".

"Спасибо бойцам за мощную работу, а каждому из вас - за поддержку "армии дронов" через UNITED24 или на главном экране "Дії", - отметил Федоров.

Армия дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 июня Министерство цифровой трансформации начало второй этап подготовки еще 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов". Планируется обучить 7600 операторов управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel. А еще - две тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.

На первом этапе уже было обучено 10 тысяч операторов дронов, которые проходили как теоретическую, так и практическую подготовку. Большинство из них уже успешно выполняют боевые задачи на фронте.

В августе прошлого года Украина разработала собственную программу развития беспилотных систем для ВСУ, которая должна была усилить партнерство с частными разработчиками БПЛА.

Сегодня, 20 июня, стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов. Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА на время военного положения.

Кроме этого, сегодня госконцерн "Укроборонпром" сообщил о успешном применении беспилотника украинского производства с дальностью поражения 1000 километров - этого хватит, чтобы дотянуться до Москвы. Напомним, что в декабре "Укроборонпром" начал финальную стадию испытаний нового БПЛА дальностью 1000 км.

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