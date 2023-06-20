Импортеры освобождаются от пошлины и НДС при ввозе материалов для производства и ремонта беспилотников.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов.

"Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА на время военного положения. Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Просто сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников", - написал в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В карточках законопроектов (№ 9275 и № 9276) на сайте Верховной Рады указано, что 20 июня они были возвращены с подписью президента.

Производство дронов во время войны

24 марта 2023 года Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, дав старт массовому производству украинских БПЛА.

Два соответствующих законопроекта - об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной и НДС товаров для нужд производства и/или ремонта беспилотных систем - были приняты Верховной Радой 29 мая.

Принятые законы предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

При этом предприятие, которое ввезло такие составляющие, должно отчитываться об использовании таких товаров. В случае нецелевого использования ввозимых товаров предприятие должно будет доплатить таможенные платежи, от которых оно было освобождено, и уплатить пеню.

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