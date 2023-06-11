Чтобы не обострять ситуацию, Кремль отправляет на направления с прогнозируемыми большими потерями подразделения из заключенных.

В РФ сейчас недовольство матерей военных набирает угрожающие обороты. Об этом в Telegram написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российские власти боятся матерей мобилизованных военных.

"Солдатские матери России давно начали объединяться, потому что их власть постоянно воюет. Далеко не все российские женщины готовы терять своих детей ради амбиций диктатора", - заявила Маляр.

По ее словам, чтобы не обострять ситуацию, РФ на те направления, где у них будут прогнозированы большие потери, отправляют подразделения сформированные из заключенных.

"Их гибель не так ощутима в российском обществе", - заметила Маляр.

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Неся большие потери, россияне решили пополнять свои подразделения, мобилизуя заключенных. В частности известно, что таким образом усилена группировка войск оккупантов штурмовыми отрядами "Шторм Z", которые состоят из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях.

Сейчас эти отряды переправлены в Украину для ведения наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное.

Ранее сообщалось, что заключенными пополнили ЧВК "Вагнер".

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