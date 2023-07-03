По его словам, оккупанты здесь проводят ротацию и подгоняют необходимую технику для усиления.

С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаются украинские силы, как заявляют в Минобороны. Что прямо сейчас происходит на Запорожском направлении, рассказал боец легиона "Свобода" Константин Денисов в эфире 1+1.

"Я бы, конечно, назвал это передвижением, а не продвижением. Конечно, есть движение. Я говорю о тех участках, где стоят наши ребята-"свободовцы". Бывает такое, что переходят под контроль определенные позиции или окопы, а за них потом происходят стрелковые бои или, скажем так: первый удар наших принимает российская пехота, "мобики", а затем начинается столкновение со спецподразделениями РФ", - говорит военный.

Кроме того, говорит он, российские оккупанты используют на пути наших ребят разнообразные ловушки, заманухи, у них вся эта территория "пристреляна". Часто рашисты запускают свои дроны. Также нередко накрывают артиллерией занятые украинскими силами окопы, которые раньше были их.

"Ситуация тяжелая. Даже если какие-то там есть движения на участках, то мы должны просто понимать, какой ценой это дается. Плюс Запорожская область - это преимущественно степь. И бывает такое, что происходят столкновения прямо посреди чистого поля, это тоже накладывает свои особенности на характер боевых действий", - говорит Денисов.

Он добавил, что на Запорожском направлении враг не терял времени, возведя разнообразные фортификационные сооружения. Бывает такое, продолжил боец, что оккупанты покидают какие-то посадки, а потом по этим посадкам бьют дронами-камикадзе, активно используют FPV-дроны для сброса боеприпасов на головы украинским бойцам.

"У них эта тактика сброса с FPV-дронов называется "накормить черешней". Наверное, из-за того, что черешня - один из символов Запорожской области", - рассказал боец легиона "Свобода".

Контрнаступление ВСУ 2023

В начале июня 2023 года украинские силы пошли в контрнаступление. Сейчас продвижение войск медленное, но продолжается. Оно происходит на юге и востоке страны.

Как сообщал Институт изучения войны, в воскресенье, 2 июля, украинские военные на шести участках фронта проводили контрнаступательные операции.

В тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что наши защитники ведут тяжелые бои, но продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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