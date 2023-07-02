ВСУ сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов.

На южном фланге Бахмутского направления силы обороны Украины двигаются вперед, также постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра Анна Маляр. По ее словам, на востоке враг наступает Авдеевском, Марьинском, Лиманском направлениях, и "везде сейчас горячо".

Маляр отметила, что враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении, там идут ожесточенные бои, противник атакует Белогоровку, Серебрянку.

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"На Бахмутском направлении: на южном фланге двигаемся вперед, имеем частичный успех, на Северном - продолжаются бои. Враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка", - проинформировала замминистра.

На юге, по ее словам, ВСУ с тяжелыми боями, но постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. "Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для как самого быстрого движения вперед", - подчеркнула Маляр.

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Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба, противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

Авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны врага.

За эту неделю ВСУ уничтожили 476 единиц вооружения и военной техники врага. В частности, российские захватчики потеряли 22 танка, 82 боевых бронированных машины, 154 артиллерийские системы, 13 РСЗО, 5 установок ПВО, 81 единицу автотехники, 31 единицу спецтехники. Также Силы обороны Украины сбили один самолет, две вражеских ракеты и 85 БпЛА.

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