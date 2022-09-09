Важнейшими задачами государства являются сбор доказательной базы по военным преступлениям РФ и гуманитарное разминирование жилых зон.

На освобожденных территориях Харьковщины уже начали работать Национальная полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"Национальная полиция и ГСЧС уже сейчас работают на Харьковщине на освобожденных территориях, в Балаклее и других населенных пунктах. В первую очередь, мы будем общаться с гражданами, устанавливать некоторые события. Нашей основной задачей сейчас является сбор доказательной базы по военным преступлениям для дальнейшей передачи в международные суды", - рассказал Смирнов.

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По его словам, другими важными задачами полиции и ГСЧС является гуманитарное разминирование жилых зон и помощь пострадавшим людям, которые находились в оккупации.

Напомним, в Харьковской области украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов, которые временно были оккупированы российскими захватчиками.

Контрнаступление Украины началось в конце августа. На нашей земле по состоянию на 9 сентября уже ликвидировали около 51 900 противников.

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