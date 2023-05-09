Главная задача контрнаступления - обнуление остатков морально-волевого духа граждан РФ, отметил советник главы Офиса президента.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не стоит рассматривать как большую решающую битву, это будет ряд мер.

Это не вопрос недели или месяца, а вопрос многих событий, потому что одно может быть удачнее, а другое - менее удачным, приводит слова советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка в эфире телемарафона. По его словам, главной задачей контрнаступления является обнуление остатков морально-волевого духа российских граждан.

По его словам, этот процесс уже стартовал, и россияне начали понимать, что к власти привели людей, которые наделали проблем.

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"Когда мы говорим о контрнаступлении, что это будет обвально для России или наоборот - не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, как будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье (речь о битве с "Властелина колец" - Ред.), и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, - это ряд мер", - сказал советник.

Что сообщалось о контрнаступлении Украины - не пропустите важное

26 апреля представительница руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что контрнаступательные действия нашей армии, которого все так ждали, уже начались. По ее словам, контрнаступление идет небыстро, но уверенно.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что война против РФ закончится возвращением нашего государства к границам 1991 года. Кроме того, он спрогнозировал, что весной этого года будет решающая битва.

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