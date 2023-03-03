По его словам, Россия уже потеряла большое количество ресурсов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что решающая и последняя битва в этой войне состоится весной 2023 года.

Как он объяснил в интервью USA TODAY, до конца весны у РФ закончатся "военные инструменты" для достижения своих целей в Украине. В то же время Подробнее он не объяснял, на чем основываются такие прогнозы.

"Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружений и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии восполнить эти потери. Она изменила свою военную субординацию", - сказал Буданов.

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Он считает, что война не закончится, пока Крым не будет освобожден от российских оккупантов.

Контрнаступление ВСУ: когда оно начнется и как ведется подготовка

Слухи и заявления о масштабном контрнаступлении украинских сил появляются в СМИ уже несколько месяцев.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине потребуется еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к началу крупного контрнаступления ВСУ и освобождению оккупированных Россией территорий.

Как ожидается, он может начаться по прибытии всей тяжелой техники от партнеров. Сейчас идет обучение украинских экипажей для танков сразу в нескольких странах Европы. Первые четыре танка Leopard 2 от Польши прибыли в Украину несколько дней назад. Всего Варшава пообещала предоставить нашему государству 14 таких машин.

В то же время, по мнению Резникова, чтобы начать масштабное контрнаступление, украинской армии нужны истребители - американские F-16, шведские Gripen или итало-германские Tornado.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готовится к короткой войне и победе.

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