В ОК "Юг" отметили, что защитники Украины работаю над минимизацией сил врага.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое все так ждут, уже началось. Операция идет небольшими темпами, но уверенно.

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк, украинская армия работает над минимизацией мощности и возможности врага.

"В этом как раз и состоит то самое контрнаступление, которое все ждут-ждут, когда же начнется, когда же все можно снимать, когда можно показывать и выкладывать. А оно тихонько идет такими небольшими шагами, но уверенными. И идет оно к тому, что мощности врага уничтожаются, исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава", – объяснила Гуменюк в эфире марафона.

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При этом она указала, что ВСУ буквально разоряют российскую группировку.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Уже несколько месяцев идут разговоры о б операции ВСУ по совобождению украинской территории от российских оккупантов. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что будут события, которые дадут ВСУ больше оружия.

В свою очередь главы ГУР Кирилл Буданов пообещал, что весной ВСУ зайдут в Крым, а Зеленский заявил, что Украина активно готовит новые бригады и подразделения военных.

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