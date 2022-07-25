Аналитики отметили, что наступление ВСУ на юге страны уже подтверждают украинские власти.

Украинские официальные лица все чаще признают контрнаступательные операции ВСУ в Херсонской области.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинские защитники за последнюю неделю повредили все три моста, ведущих в Херсон, которые контролируют оккупанты. Кроме того, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.

"На геолокационных снимках последствий видны трещины на железнодорожном узле в Новобогдановке, который отрезает Васильевку и Токмак Запорожской области от главной железнодорожной линии в Мелитополь. Украинские официальные лица сообщили, что российские войска используют железную дорогу для перевозки оборудования и личного состава из Мелитополя в направлении Васильевки и Токмака", - сказано в сообщении.

Как отмечается, оккупанты вчера предприняли попытку провести ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Также они продолжили обстрелы вдоль всей линии фронта на южном направлении.

"Украинский контрбатарейный огонь поразил батарею российских пусковых установок С-300, как сообщается, из HIMARS, недалеко от Зеленотропинского Херсонской области. На кадрах и изображениях местности из российских и украинских источников видны две уничтоженные пусковые установки С-300. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские силы также нанесли удар по оккупированному Россией аэродрому Мелитополя в ночь с 23 на 24 июля и что российские силы безуспешно пытаются восстановить аэродром", - рассказали в ISW.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Ранее, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.