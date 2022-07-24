Эксперт говорит, что ВСУ не будут штурмовать город в лоб.

ВСУ стараются малой кровью и наименьшими потерями "придавить" российскую группировку в Херсоне к Днепру и вынудить ее там сдаться.

Такое предположение высказал военный эксперт Олег Жданов, подчеркнув, что окончательное решение остается за украинским Генштабом.

"Мы на Херсон поддавливаем с нескольких сторон. Главная задача не в том, что мы штурмуем укрепрайоны в лоб. Мы их стараемся обходить - там, где они строят оборонительные рубежи, это раз. Второе - мы обескровливаем эту группировку за счет уничтожения складов, техники, вооружения, личного состава, пунктов управления, связи. Сейчас уже на херсонском мы работаем даже по опорным пунктам, наносим удары как штурмовой авиацией, так и нашей артиллерией. Идет планомерное отсекание группировки войск в районе Херсона от логистических путей снабжения - пополнения топливом, боеприпасами, продовольствием, личным составом, техникой и вооружением", - пояснил эксперт.

Ранее Жданов оценил положение российских оккупантов в Херсонской области и объяснил, как ВСУ смогут переправляться через Днепр после освобождения областного центра.

Напомним, 23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Ранее, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.