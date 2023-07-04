За последние недели ВСУ заняли больше позиций, чем Россия за последний год, сказал он.

Украина еще не начала контрнаступление в полной мере, привязывать ее к срокам несправедливо.

Об этом заявил глава Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин, пишет журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter. Он описал украинскую стратегию как "морить, растягиваться и бить", чтобы постепенно разбить российские оборонительные линии. "Несправедливо спекулировать или привязывать Украину к срокам. Контрнаступление никогда не было единичным актом, также есть экономический и дипломатический", - добавил он.

По словам Радакина, за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. В то же время российская армия настолько слаба, что не имеет сил для значительного контрнаступления - за 18 месяцев боев они потеряли около 2000-2500 танков.

Видео дня

Также он отметил, что украинские бойцы эффективно используют ракеты "Storm Shadow". Несмотря на то, что те являются достаточно сложными, они побеждают российскую противовоздушную оборону.

Журналист BBC Джеймс Ландейл в Twitter цитирует другие заявления Радакина. Тот заявил, что ВСУ пока не прорвали оборонительные линии. "Мы ожидаем, что Украина привлечет часть сил второго эшелона, которые она имеет", - сказал он.

Также оккупанты имеют очень эффективные линии обороны и плотность минных полей. Среди других проблем он назвал отсутствие прикрытия с воздуха и то, что Украина не получила всю необходимую технику.

Контрнаступление Украины: что известно

Напомним, что в рамках контрнаступательной операции украинская армия продвинулась до 2 километров вглубь позиций российских захватчиков на Бердянском направлении.

В июне командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказывал о том, с какими сложностями столкнулись защитники Украины. В то же время он сказал, что основные силы наступательного резерва еще не ввели в бой.

Сегодня глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Украине не поставят истребители F-16 до конца контрнаступления.

Вас также могут заинтересовать новости: