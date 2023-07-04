Украина еще не начала контрнаступление в полной мере, привязывать ее к срокам несправедливо.
Об этом заявил глава Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин, пишет журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter. Он описал украинскую стратегию как "морить, растягиваться и бить", чтобы постепенно разбить российские оборонительные линии. "Несправедливо спекулировать или привязывать Украину к срокам. Контрнаступление никогда не было единичным актом, также есть экономический и дипломатический", - добавил он.
По словам Радакина, за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. В то же время российская армия настолько слаба, что не имеет сил для значительного контрнаступления - за 18 месяцев боев они потеряли около 2000-2500 танков.
Также он отметил, что украинские бойцы эффективно используют ракеты "Storm Shadow". Несмотря на то, что те являются достаточно сложными, они побеждают российскую противовоздушную оборону.
Журналист BBC Джеймс Ландейл в Twitter цитирует другие заявления Радакина. Тот заявил, что ВСУ пока не прорвали оборонительные линии. "Мы ожидаем, что Украина привлечет часть сил второго эшелона, которые она имеет", - сказал он.
Также оккупанты имеют очень эффективные линии обороны и плотность минных полей. Среди других проблем он назвал отсутствие прикрытия с воздуха и то, что Украина не получила всю необходимую технику.
Контрнаступление Украины: что известно
Напомним, что в рамках контрнаступательной операции украинская армия продвинулась до 2 километров вглубь позиций российских захватчиков на Бердянском направлении.
В июне командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказывал о том, с какими сложностями столкнулись защитники Украины. В то же время он сказал, что основные силы наступательного резерва еще не ввели в бой.
Сегодня глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Украине не поставят истребители F-16 до конца контрнаступления.