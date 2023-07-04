Говоря о том, сможет ли Украина выиграть войну без истребителей, адмирал НАТО заявил, что наша страна имеет ряд преимуществ перед оккупантами.

Украина не получит истребители F-16 до тех пор, пока не завершится контрнаступление ВСУ против российских оккупационных войск.

Об этом заявил адмирал, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, пишет LBC. По его словам, предоставление Украине истребителей, о которых они просят, "не будет решено в краткосрочной перспективе".

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в короткие сроки для этого контрнаступления. Обучение пилотов, обучение техников, обеспечение наличия логистической организации, которая действительно сможет обслуживать эти самолеты, будут невозможны до начала этого контрнаступления. Мы не должны смешивать два вопроса - я думаю, это важно и понятно, что Украина просит эти истребители, - но мы не должны смешивать это сейчас с дискуссией о контрнаступлении", - сказал Бауэр.

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Говоря о том, сможет ли Украина выиграть войну против России без истребителей, адмирал НАТО заявил, что наша страна имеет преимущество за счет западных систем вооружения, лучшей подготовки, а также более высокого морального духа и мотивации.

"Из истории мы знали, в принципе, что это чрезвычайно важная часть военных действий. Мы снова видим это здесь, в Украине, люди борются за свое - это борьба за существование - украинцы понимают, за что они борются, русские же понятия не имеют, за что они воюют. Так что это имеет значение", - сказал Бауэр.

Он отметил, что контрнаступление может быть успешными, но это займет время.

"А когда они продвинутся вперед, и когда они освободят больше территории, им придется брать длинные системы ПВО и защищать то, что они только что завоевали. Так что опять же, это возможно, но это будет непросто", - сказал адмирал.

Истребители F-16 для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, разговоры о передаче истребителей F-16 для Украины ведуться уже не один месяц, едва ли не с начала полномасштабного вторжения, и за все это время партнеры Украины смогли лишь утвердить программу обучения пилотов для этих самолетов.

Великобритания, Дания и Нидерланды являются одними из лидеров западной коалиции по подготовке украинских пилотов на F-16. Также в этом списке США, Бельгия, Норвегия и ряд других государств. Но для того, чтобы Украина получила истребители, нужно прямое согласие США. Вашингтон же неоднократно заявлял, что не будет передавать Киеву эти самолеты, однако не запрещает делать это другим странам.

По данным издания Politico, западные партнеры рассматривают Румынию как место для обучения наших пилотов работы на истребителях F-16. А сами же самолеты Украина может получить лишь в 2024 году. Недавно министр обороны Алексей Резников также заявил, что самолеты предоставят Украине не раньше Нового года.

Тем временем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "на пальцах" объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас, если западные партнеры хотят, чтобы контрнаступление не было таким "медленным", как им кажется.

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