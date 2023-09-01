Кирби прокомментировал заявление РФ о постановке на боевое дежурство ракет "Сармат".

Украинские войска достигли значительного прогресса на Запорожском направлении за последние трое суток.

Об этом во время разговора с журналистами заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, пишет The Guardian. "Соединенные Штаты отмечают заметный прогресс украинских войск на юге в районе Запорожской области за последние 72 часа", - говорится в сообщении.

В то же время Кирби сказал, что сейчас не может подтвердить заявление России о постановке на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", обладающих ядерным потенциалом.

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Контрнаступление Украины: последние новости

Напомним, 31 августа The Telegraph написал, что украинским войскам удалося прорвать участок основной линии обороны РФ на южном фронте.

В Генеральном штабе сообщили, что за сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений, захватнические войска пытались наступать сразу на нескольких направлениях. Тем временем украинские войска ведут наступление на Мелитопольском направлении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя "медленное наступление", сказал, что такая критика равнозначна плевку в лицо солдата.

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