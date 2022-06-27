Продюсер и ведущий убежден, что Херсон захватчикам попросту "не по зубам".

Уроженец Херсона Игорь Кондратюк рассказал, почему российские захватчики не смогут долго удерживать его родной населенный пункт в оккупации. Свои аргументы телеведущий и продюсер привел в интервью "УП" на YouTube.

"Они не удержат этот регион. На севере Херсона есть села, как пишут мне люди, где сейчас населения уже нет. Селяне покинули села. Как из-за того, что эти села уничтожили, так и из-за нежелания жить в оккупации. При всем наличии предателей, которые были депутатами, руководителями какими-то, все равно не представляю этого. По сути, из тех высоких должностных лиц, которые предали Украину – это Сальдо, который в последние годы был депутатом облсовета, и депутат Ковалев из "Слуги народа". Я не верю, что Херсонщина им по зубам. Знаешь, как пишут? Х*р им, а не Херсон", - остро высказался Игорь Кондратюк.

Отметим, ведущий также рассказал, что до сих пор в оккупации остаются его родные и близкие люди, которым не получилось приехать на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, орки предлагали сотрудничество брату Кондратюка, но тот отказался.

Напомним, Игорь Кондратюк объяснил, почему "хороших россиян" не существует.

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