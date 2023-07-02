ВСУ уже вышли на удары по второй и третьей линии обороны противника.

Кое-где полоса обеспечения оккупантов в Запорожской области уже рушится. Враг не справляется с удержанием давления ВСУ в районе Малой Токмачки и в ближайшей перспективе возможно кульминационное "каскадное" падение линии обороны, считает OSINT-исследователь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко отметил, что Запорожское направление - самая оснащенная линия обороны оккупантов - фактически продавлена.

Более того, ВСУ уже вышли на удары по второй и третьей линии обороны противника. "По Мокрым Ялам продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлиновки, являющейся опорником уже по второй линии оккупантов. Кроме того, огневое поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, в следствие чего время от времени выносятся системы ПВО", - объяснил Коваленко.

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Параллельно ВСУ выравнивают правый фланг, с которого ВС РФ отошли ко второй линии вдоль Олинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив только мобилизованных зэков, не способных эффективно защитить данный участок.

Похожая ситуация в районе Роботино, добавил эксперт. Судьба населенного пункта может решится уже в ближайшие дни, уверен обозреватель: "Полоса обеспечения в этом направлении продавлена, и оккупанты рассматривают вариант с отходом на новый рубеж".

"В случае освобождения Роботино по 0408 оккупанты "посыплются" по Новопрокопивке, Ильченково и Сладкой Балке. То есть, логичнее всего, оккупантам следовало бы бежать сразу и без оглядки в Токмак. В противном случае, ничего хорошего их в данной локации не ожидает, кроме лотереи "200-300-400", - указал эксперт.

В районе же Малой Токмачки 38-я ОМСБр и БАРСы не справляются с удержанием давления украинской армии. В ближайшей перспективе в направлении Полог Коваленко не исключает "каскада".

Вместе с тем ВСУ пошли также в направлении Дорожнянки и Марфопиля. "То есть, давление на Пологи будут расти не только с правого фланга, но и с севера", - объяснил обозреватель, намекнув, что этот месяц для врага будет "жарким".

Контрнаступление ВСУ - важное

В течение 1 июля ВСУ продолжали наступать вдоль админграницы Запорожской и Донецкой областей и добились успехов к северо-западу от Великой Новоселки, отметил накануне Институт изучения войны.

Также утром 2 июня в Генштабе сообщили о новых успехах в продвижении ВСУ на Бахмутском направлении. Но, как отметил ранее экс-командир "Азова", бои идут уже в самом городе. В ответ оккупанты перебросили некоторые дополнительные силы в район Бахмута, пожертвовав другими участками фронта.

Отдельно украинская армия ведет контрбатарейную борьбу с оккупантами в районе Антоновского моста. Некоторые аналитики даже сообщали, что ВСУ удалось закрепиться на левобережье Херсонской области, что в ОК "Юг" пока никак не комментируют.

Несмотря на успехи в продвижении ВСУ, западные эксперты и военные расстроены отсутствием видимого прогресса на фронте, что Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сильно возмутило.

Неоднократно отмечалось, что главными преградами для ВСУ будет сильно укрепленная линия обороны оккупантов, доминирование российской боевой авиации в воздухе и кое-где отсутствие паритета в тяжелых видах вооружения. Все это в комплексе наносит большие потери и украинским войскам. К тому же, оккупанты умышленно взорвали Каховскую ГЭС, чтобы избежать форсирования Днепра украинскими силами. А это, по мнению президента Чехии, повлияет на весь фронт.

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