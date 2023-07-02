В районе Бахмута украинские защитники в ходе боев уничтожили 116 оккупантов и ранили 199.

На Бахмутском направлении силы обороны Украины снова продвинулись в освобождении украинской земли из-под российской оккупации. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Мы имеем продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага", - сказал Череватый.

Представитель отметил, что после более детального анализа и проверки будут предоставлены более детальные данные по территории, которую удалось освободить. "На Бахмутском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг оказывает яростное сопротивление - 444 раза бил по нам из ствольной и реактивной артиллерии, совершил 5 авианалетов", - добавил он.

Видео дня

В то же время, украинские защитники в ходе боев уничтожили 116 оккупантов и ранили 199.

Также уничтожено значительное количество вражеской техники: 4 реактивные системы залпового огня "Град", 2 самоходные артиллерийская установки "Акация", 1 самоходная установка "Гвоздика", боевая машина пехоты, 11 орудий, противотанковый ракетный комплекс, самоходный 240 мм миномет "Тюльпан" и 5 беспилотников.

Еще уничтожено 10 полевых складов с боеприпасами. "Если говорить за Лимано-Купянское направление, то враг пытался 10 раз атаковать наши позиции. 603 раза нанес удары разными типами артиллерии и совершил 9 авианалетов. В ходе отражения вражеских атак 77 оккупантов уничтожены, 195 получили ранения, один попал в плен", - сказал Череватый.

Кроме того, уничтожено 6 танков Т-72, 3 боевых машины пехоты, 6 БТР-80, самоходную артиллерийскую установку "Акация", 2 пушки, 6 легких артиллерийских тягачей, миномет, противоточный ракетный комплекс, 2 склада с боеприпасами и 3 авто, которые перевозили эти боеприпасы.

Контрнаступление ВСУ - главное по состоянию на 2 июля

Украинские войска в течение суток вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта и добились определенных успехов. Кроме того, ISW со ссылкой на российские источники утверждает, что украинские силы продолжали наступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов к северо-западу от Великой Новоселки.

В ответ, по наблюдению Института изучения войны, российские силы из-за украинского контрнаступления у Бахмута выводят силы из других регионов Украины. В частности, захватчики заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неустановленными силами территориальной обороны.

Вместе с тем ВСУ отбили наступления захватчиков на четырех направлениях. В частности, оккупанты наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Между тем ВСУ "прожаривают" россиян в районе Антоновского моста. За минувшие сутки на этом участке фронта уничтожено 49 оккупантов и 15 единиц техники.

Из-за нехватки вооружения, в некоторых случаях даже отсутствия паритета с врагом в артиллерии, ВСУ продвигаются фронтом медленно,что "беспокоит" западных аналитиков и военных, которые желали видеть более быстрый результат, как это было, например, с Харьковской операцией. В ответ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не делать из войны "шоу", подчеркнув, что "каждый метр дается кровью".

Вас также могут заинтересовать новости: