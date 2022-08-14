Грабский предупреждает о долгой и изнурительной войне.

Нынешняя военная ситуация на юге Украины может развиваться по одному из трех сценариев.

Такой прогноз озвучил 24 каналу военный эксперт Сергей Грабский.

Первый сценарий, по его словам, предусматривает наступление россиян. Такой вариант Грабский оценивает как маловероятный ввиду успешных ударов ВСУ. Второй - контрнаступление ВСУ.

"И мы, и противник поднимаем ставки в этой игре. И мы можем прийти к такой ситуации, когда обе стороны, извините, скажут "пасс", - так комментирует эксперт третий возможный вариант, добавляя, что при нем ВСУ перейдут к обороне, не имея ресурсов для наступления. Не будет такой возможности и у оккупантов.

По его оценкам, которые подтверждают некоторые западные аналитики, перспектива "отбить" захваченные Россией территории за следующие три-шесть месяцев кажется нереальной. Грабский напомнил, что продвижение вперед является крайне сложной работой.

"Это и чрезвычайно большая напряженность сил и средств, и высокая концентрация сил и средств, и постоянное перемещение и динамика боевых действий совершенно разная", - говорит он, предупреждая о долгой и изнурительной войне, которая нас ждет впереди.

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

В свою очередь американские аналитики прогнозируют, что РФ, вероятно, потеряет способность защищаться от любых контратак на Херсонщине.

Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что верхушка оккупантов покидает правобережную часть Херсонской области.