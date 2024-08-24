По меньшей мере пятеро гражданских получили ранения.

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что обстрел, вероятно, велся из артиллерии. Целью стал жилой квартал города. В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пятеро горожан - трое мужчин и две женщины.

"С ранениями различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены мужчина и четыре женщины. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается", - добавили в пресс-службе.

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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Российские обстрелы: важные новости

9 августа оккупанты ударили по Константиновке, попав в супермаркет. По предварительной информации враг ударил ракетой Х-38. В результате обстрела было 14 погибших и 43 раненых людей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток оккупанты вдоль линии соприкосновения совершили 4074 обстрела, из них 138 - из реактивных систем залпового огня.

Накануне Дня Независимости, посольство США в Киеве предупредило своих граждан, находящихся в Украине, о повышенной опасности из-за российских атак в праздничные дни.

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