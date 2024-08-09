Треть раненых находится в тяжелом состоянии.

До 12 возросло количество погибших в результате сегодняшнего удара оккупантов по Константиновке. Еще 44 человека получили ранения, из них треть - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил руководитель полиции Донетчины Руслан Осипенко в эфире телемарафона "Единые новости". "По состоянию на эту минуту мы продолжаем спасательные работы на месте удара. На данный момент у нас пострадавших 56 человек, из которых погибшие - 12 и 44 - получили ранения. Среди погибших у нас 8 тел, которые нуждаются в идентификации", - рассказал он.

Осипенко сообщил, что на месте удара работает криминалистическая лаборатория.

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"Из 8 тел, у нас есть информация, что 6 - женского пола. Остальные - сейчас идет процесс установления. Выставлены мобильные группы по больницам из числа полицейских, которые устанавливают семьи для сбора образцов ДНК", - прокомментировал он.

Говоря о состоянии раненых глава полиции сказал, что один человек, который был в критическом состоянии, умер.

"Тяжело раненых у нас сейчас около 15 человек, средней тяжести - около десятка", - сообщил Осипенко.

Он сейчас не могу опровергнуть или подтвердить информацию, что из-под завалов достали тело ребенка.

"Заразу нас среди 6 тел женского пола есть два тела небольшие. Или это погибшие из числа работников-продавцов, или, не исключено, что это был ребенок. И также у нас есть два тела мужского пола, тоже небольших размеров. Сейчас работает над этим крымлаборатория", - сказал Осипенко.

По его словам, сейчас находится в больнице отец, который был в супермаркете с дочерью. Сейчас с его ребенком связи нет.

По информации Осипенко, ракета Х-38, которой россияне сегодня нанесли удар по торговому центру, периодически применяется врагом по Донецкой области, но это впервые по гражданской инфраструктуре.

Он отметил, что этим ударом в целом повреждено 29 объектов гражданской инфраструктуры, более десятка автомобилей.

Удар по Константиновке

Ранее Офис генпрокурора информировал, что число погибших от российского удара по Константиновке Донецкой области возросло до 11, еще 37 получили ранения.

Враг ударил ракетой Х-38 по торговому центру около 11:00, когда там находились многие люди. На месте попадания возник крупный пожар на площади 1 тыс. кв. м. Сейчас она ликвидирована.На месте производится спасательная операция.

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