Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена.

Константиновка, новости об обстреле которой сегодня, 6 сентября, всколыхнули Украину, остается в центре внимания. В городе после кровавого удара со стороны россиян завершили поисково-спасательную операцию.

После завершения операции стало известно о 17 жертвах, а также 32 пострадавших, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Чиновник в эфире телемарафона рассказал, что информация о гибели ребенка пока не подтверждается. По его словам, уже известно о 33 людях, получивших ранения.

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Он рассказал, что среди погибших, которые идентифицированы - самая старшая женщина, 1940 года рождения, а самый молодой мужчина - 2005 года рождения. "Речь идет о телах, которые идентифицированы на данный момент. Некоторые тела разорвало, и мы сейчас со специалистами в морге пытаемся идентифицировать все эти тела", - добавил министр. При этом сообщил, что практически все погибшие - жители Константиновки.

Клименко рассказал, что на месте происшествия работают ДНК-лаборатории. "Мы уже отобрали соответствующие профили ДНК у тел погибших и теперь отбираем соответствующие профили ДНК у родственников", - сказал он. При этом призвал родственников первой линии, потерявших связь со своими близкими, обратиться в полицию, к криминалистам, работающим на месте происшествия.

Министр подчеркнул, что это ужасная трагедия, потому что было обстреляно гражданское население, никаких воинских частей там нет. "Ничем нельзя оправдать этот глупый удар по гражданскому населению, по гражданской инфраструктуре", - сказал он.

Клименко рассказал, что были повреждены два пятиэтажных дома, в которых 122 квартиры. По его словам, на рынке пострадало 28 павильонов, восемь из них - уничтожены дотла.

Министр отметил, что в настоящее время тип вооружения, который применили для удара по городу, устанавливают специалисты, на месте работают взрывотехники.

Константиновка Донецкой области атакована россиянами - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, российские оккупанты обстреляли Константиновку (Донецкая область) - ударили по центральному рынку. Сообщалось о 16 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы стреляли по обычному рынку, магазинам, аптеке. Украинский лидер добавил, что когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, то это означает закрывать глаза на реальность, наглость зла, дерзость подлости.

Позже глава украинского государства отметил, что обстрел Константиновки сегодня - умышленный теракт России. Зеленский подчеркнул, что захватчики ударили по гражданскому месту, где и близко нет каких-то военных целей.

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