Специалист напомнил об ударе по Киеву, когда мощная ракета попала в "Охматдет".

Посольство США в Киеве предупредило своих граждан, находящихся в Украине, о повышенной опасности из-за российских атак в ближайшие дни.

Капитан запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что американцы, скорее всего, имеют проверенную информацию. В эфире "Эспрессо" он отметил, что американцы редко делают заявления о потенциальных массированных обстрелах. Впрочем, если такое заявление есть, к нему следует отнестись серьезно. "Для этого действительно есть основания", - сказал он.

Рыженко назвал лучшим примером и "возможно уроком", что западные союзники имеют достоверную информацию, их предупреждения накануне полномасштабного вторжения России. Тогда президент США Джо Байден "чуть ли не в прямом эфире" говорил, что Украине надо обратить внимание на Гостомель, который оккупанты попытаются захватить почти в первую очередь.

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"Думаю, что информация о возможных обстрелах территории Украины в период празднования Дня независимости у них есть. Они анализируют активность и подготовку стратегических сил РФ. Поэтому, к предостережениям американцев следует отнестись серьезно", - сказал он.

Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, но напомнил, что в последнее время Силы обороны "немало потрепали" стратегические силы РФ. В частности, удалось уничтожить самолеты МиГ-31, которые наносят удары гиперзвуковыми ракетами.

"Поскольку систем ПВО, которые способны перехватывать ракеты "Кинжал" у нас немного... Но все же угроза остается очень высокой. Россияне имеют какую-то фобию приурочивать массированные обстрелы к определенным датам. Поэтому, удары в эти дни очень вероятны", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, это подтверждает и то, что массированных обстрелов территории Украины не было относительно давно. Он также обратил внимание на то, что в последнее время россияне атакуют в основном дронами, которые не только наносят разрушительные удары, но и проводят разведку - помогают оккупантам выявлять места расположения украинской ПВО.

Для того, чтобы все ракетоносители оккупантов вышли на стартовые позиции, нужно всего несколько часов, добавляет Рыженко. Потенциально удары могут быть нанесены из акватории Черного моря, Азова и Каспия. Всего на Украину могут полететь десятки "Калибров".

Говоря о потенциальных ударах "Кинжалами", специалист напомнил, как 8 июля такая ракета ударила по детской клинике "Охматдет", где погибли люди, а ранения получили более полусотни украинцев.

Массированный обстрел Украины

Ранее американское посольство сообщило, что в течение следующих нескольких дней возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что оккупанты могут использовать ракеты Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал", "Искандеры", Х-101/555 и "Калибр".

Эксперт отметил, что последний раз россияне осуществили серьезный комбинированный удар 8 июля, задействовав 38 средств поражения.

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