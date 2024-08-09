По словам политика, союзники Украины должны держать российскую агрессию как можно дальше.

Российский удар по супермаркету в Константиновке является очередным напоминанием о том, почему партнеры должны поддерживать Украину. Об этом написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в своем X.

Политик обнародовал фрагмент видео с места атаки и отметил, что в результате удара погибли по меньшей мере десять человек.

"Еще одна ужасная российская атака на торговый центр в Украине, на этот раз погибли по меньшей мере 10 человек. Ежедневно Россия напоминает нам, почему мы должны продолжать военную поддержку Украины. И почему ради нашей безопасности мы должны держать российскую агрессию подальше", - отметил Брекельманс. Видео дня

Удар по Константиновке - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 9 августа нанесли удар по супермаркету в Константиновке. Сейчас известно о 14 погибших и 43 раненых.

По предварительной информации, армия РФ ударила ракетой Х-38. Во время атаки рядом находилось много людей. Позже руководитель полиции Донецкой области Руслан Осипенко сообщил, что на месте удара работает криминалистическая лаборатория.

В то же время генпрокурор Андрей Костин заявил, что такой удар является террором и варварством, ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для убийств гражданских.

"Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все содеянное", - заверил он.

Вас также могут заинтересовать новости: