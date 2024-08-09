Начато расследование по факту военного преступления.

Стало известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 раненых в результате российского обстрела Константиновки в Донецкой области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram.

"Сейчас известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 раненых в результате вражеского обстрела Константиновки", - говорится в сообщении.

Как отметил генпрокурор Андрей Костин, это террор и варварство, ни одна ситуация на фронте не может быть оправданием для убийств гражданских.

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"Уже начато расследование по факту военного преступления. Страна-террорист должна быть и будет наказана за все содеянное", - отметил он.

Удар РФ по Константиновке - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии, попав в супермаркет. В сети писали, что речь идет об "Экомаркете".

Предварительно, враг ударил ракетой Х-38. В момент атаки рядом находилось много людей.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале сообщал о десяти погибших и 35 раненых.

"Ликвидирован пожар торгового центра площадью 1 тыс. кв. м. На месте работают оперативные службы: ГСЧС, полиция с привлечением подразделения парамедиков", - написал он.

Впоследствии руководитель полиции Донецкой области Руслан Осипенко заявил, что количество погибших возросло до 12 человек, и что еще 44 человека получили ранения, из них треть - в тяжелом состоянии.

Осипенко сообщил, что на месте удара работает криминалистическая лаборатория.

По его информации, ракета Х-38, которой россияне сегодня нанесли удар по торговому центру, периодически применяется врагом по Донецкой области, но это впервые по гражданской инфраструктуре. Кроме того, он отметил, что этим ударом в целом повреждено 29 объектов гражданской инфраструктуры, более десятка автомобилей.

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