Количество погибших от российского удара по Константиновке Донецкой области возросло до 10, еще 35 человек получили ранения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Ликвидирован пожар торгового центра площадью 1 тыс. кв. м. На месте работают оперативные службы: ГСЧС, полиция с привлечением подразделения парамедиков", - написал он.
Всего в результате российского обстрела пострадали 45 человек: 10 погибли, еще 35 получили ранения. Также повреждены жилые дома, магазины и более десятка автомобилей.
Обновлено в 14:25: Председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что уже установлено, чем ударил захватчик. "Враг нанес по городу авиаудар ракетой Х-38 и попал в супермаркет", - написал он в Telegram.
По предварительным подсчетам, также повреждены четыре частных дома, девять магазинов, автомойка, отделение "Новой почты", торговые павильоны и 12 автомобилей.
Россия ударила по супермаркету
Как сообщал УНИАН, сегодня оккупанты обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии, попав в супермаркет. В сети пишут, что речь идет об "Экомаркете".
Удар вызвал серьезный пожар, на месте начали проводить спасательную операцию. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под завалами находятся люди.