На данный момент неизвестно, когда именно Украина может получить норвежские ЗРК.

В Пентагоне заявили о продвижении в вопросе поставок Украине норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны.

Об этом рассказал представитель Пентагона.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы", – отметил он.

Представитель Пентагона уточнил, что Штаты занялись вопросом закупки комплексов NASAMS для Украины после объявления об Инициативе содействия безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина получит две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а не просто два ЗРК.

До этого была информация, что Украина получит три норвежско-американских системы NASAMS от США.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.

NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооруженных сил Норвегии.

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