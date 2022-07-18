Уничтожить батарею одним ударом оккупанты не смогут.

Батареи зенитно-ракетных систем NASAMS, которые вот-вот получит Украина, будут не только защищать города от российских ракет, но и помогут ВСУ уничтожать другие вражеские цели.

Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 каналу, в составе батарей не только пусковые установки, но и машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов.

"В этих NASAMS, которые сейчас нам планируют поставить, 9 пусковых установок, а остальные – радиолокационные станции, командные пункты, машины для зарядки и т.д. Соответственно имеется 9 пусковых установок в каждой батарее", – объяснил он.

Также эксперт добавил, что уничтожить батарею NASAMS одним ударом невозможно: пусковые радары и командные центры можно устанавливать в разных точках.

Ранее сообщалось, что Украина получит две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а не просто два ЗРК.

До этом была информация, что Украина получит три норвежско-американских системы NASAMS от США.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена купить Украине передовую зенитно-ракетную систему ПВО NASAMS.

Вас также могут заинтересовать новости: