Он поблагодарил украинских военных моряков, которые хранят верность присяге и защищают нашу страну.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев по случаю Дня Военно-морских сил поздравил военных моряков с их профессиональным праздником.

Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице Командования Объединенных сил ВСУ.

"Украинский флот имеет славную историю. И во времена Киевской Руси, и во времена казачества – украинцы всегда демонстрировали отвагу на море.

После распада Советского Союза и во время бурных событий 2014-го года коварный враг пытался отобрать у нас военно-морские мощности. Но всегда есть те, кто борется и не сдается", - заявил Наев.

Он поблагодарил украинских военных моряков, которые хранят верность присяге и защищают нашу страну.

"Военно-морские силы Украины - это и корабельный состав, и морские пехотинцы, и морская авиация, и подразделения спецназначения. Это также все, кто их обучает и обеспечивает", - добавил командующий Объединенных сил ВСУ.

По случаю праздника он пожелал, чтобы глаза бойцов смотрели с надеждой в морскую даль, а родные обязательно дождались их из победных походов.

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