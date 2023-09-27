Пресс-секретарь администрации Байдена откровенно призналась, что ей пока нечего подтверждать и опровергать.

Информации вокруг вероятной ликвидации командующего Черноморского флота РФ вице-адмирала Виктора Соколова становится все больше. На этот раз в Белом доме прокомментировали видео с якобы живым топ-военным.

Как сообщает "Голос Америки", на брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер сказала во вторник, что ей известно о видео, опубликованном в России, но еще рано что-то комментировать.

"Мы видели отчеты и, конечно же, знаем о видео. Сейчас мне просто нечего подтверждать", - ответила Карин Жан-Пьер в ответ на вопросы журналистов.

Бывший советник Пентагона, соучредитель организации Silverado Policy Accelerator Дмитри Альперович говорит, что разведки США и Великобритании не подтвердили утверждения украинских спецслужб об убийстве Соколова. По его мнению, они должны иметь средства электронной слежки, чтобы "подтвердить убийство такого высокопоставленного офицера".

При этом Альперович добавляет, что независимо от того, Соколов погиб при украинском ударе по штабу ЧФ РФ, разговор о нем отвлекает внимание от украинского контрнаступления.

Виктор Соколов мертв?

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информация по потерям оккупантов в результате проведения спецоперации ССО со уничтожение штаба Черноморского флота РФ. Появилась информация о ликвидации командующего ЧФ РФ.

Ранее во вторник министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как Соколов участвует в видеоконференции на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поставив под сомнение заявление Украины о том, что адмирал погиб во время удара.

Украинские военные заявили, что "уточняют"полученную информацию о Соколове. Невозможно определить достоверно, является ли мужчина на видео Соколовым, когда состоялась встреча и где снимали видео.

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