В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров.

Командование российских оккупантов планирует перебросить на Донбасс отдельные подразделения, которые были на Херсонщине.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр на Херсонщине, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизованные лица, из которых, в большинстве, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов", - говорится в сообщении.

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Тем временем в Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров.

Кроме этого, за сутки наши военные отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищеевка на Донбассе", - говорится в сообщении.

Тем временем враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Освобождение Херсона

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

По данным ОК "Юг", с 7 по 13 ноября на правом берегу Днепра было деоккупировано 179 населенных пунктов, в том числе Херсон и Снигиревка Николаевской области. На освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты.

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