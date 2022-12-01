Президент призвал не повторять нарративы России, которая пытается считать стоимость предоставленной Украине международной помощи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится или когда Украина победит, или когда этого захочет Российская Федерация. При этом, если Украина не удержит агрессию России, то эта война перекинется на другие территории, а может, даже и на другие континенты.

Как говорится в сообщении на сайте главы государства, отвечая во время саммита The New York Times DealBook на вопрос, когда, по его мнению, закончится война, Зеленский отметил, что украинцы – реалисты. Они понимают, что воюют с Российской Федерацией, а на их территории происходят самые масштабные боевые действия со времен Второй мировой, которые сопровождаются военными преступлениями: пытками, изнасилованиями, ракетными ударами по гражданским объектам и инфраструктуре.

"Закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может так случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слабая, находится в изоляции и у нее нет партнеров", – отметил президент.

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Именно поэтому, по его словам, такой важной является поддержка Украины со стороны партнеров и всего свободного мира. Глава государства выразил благодарность за помощь и поддержку украинских граждан, которые вынуждены были искать убежища в разных странах мира, спасаясь от войны.

В то же время Зеленский призвал не повторять нарративы России, которая пытается считать стоимость предоставленной Украине международной помощи или сравнивать войну в нашей стране с другими конфликтами. Глава государства отметил, что стоимость этой войны измеряется прежде всего в жизнях украинских граждан, которые воюют за свободу и демократию не только в Украине, но и во всем мире.

"Потому что, если Украина не выдержит, эта война расползется на другие территории и, может, даже на другие континенты", – подчеркнул он.

Зеленский выразил убеждение, что в вопросе бизнес-отношений с Россией должна быть общая позиция мира, в том числе граждан, представителей бизнеса, относительно ограничений контактов и возможностей для сотрудничества, ведь только это может заставить россиян задуматься над политикой своего государства.

"Само общество в России выбирает себе политиков, лидеров. Влияние на президента Путина имеет его общество. И если им комфортно жить, если длятся отношения других государств с ними, если с их бизнесом продолжаются отношения других государств, то никакого дискомфорта они не будут чувствовать. Для них эта история на территории нашего государства так и будет "специальной операцией", как ее называет Путин, а не войной, которая уносит жизни", – сказал глава государства.

Он также призвал участников саммита поддерживать Украину через фандрейзингову платформу UNITED24, на которой открыт сбор на актуальные нужды и проекты, помогающие нашему государству выстоять в борьбе с российским агрессором.

Война в Украине: последние подробности

Российские военные, которые пришли с войной в Украину, несут масштабные потери. По состоянию на утро 30 ноября 2022 года РФ уже потеряла 88 тысяч 880 путинских вояк.

Кроме того, Россия уже около двух недель не атакует территорию Украины иранскими беспилотниками. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что, вероятно первая партия дронов, поступившая России, в конце концов закончилась.

В то же время аналитик Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк заявил, что Россия планирует несколько "довольно крупных воздушных атак" по Украине

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